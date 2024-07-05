Юлиан Нагельсманн адаптировался под "Фурию"

Тренерский штаб сборной Германии не стал менять свою атакующую структуру со схемой 3-1-5-1, с тремя "десятками" под нападающим и фулбеками в широких позициях. Это изрядно тревожило сторонников Бундестим, ведь модель называют слишком открытой и уязвимой к контратакам. Юлиан Нагельсманн ограничился только двумя кадровыми перестановками.

Та вернулся после дисквалификации и заменил привозного Шлоттербека в центре обороны. Кроме того, в опорной зоне вместо Андриха вышел Джан. Решение интриговало – если бы не болезнь Павловича, Эмре не попал бы в заявку сборной на Евро-2024. На всех остальных позициях вышли те же футболисты, что и против Дании.

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И в этом была логика. Скоростной фулбек Раум на левом фланге был хорошим противовесом Ямалу. Сане же со своей скоростью мог помочь со сдерживанием реактивного Уильямса. При этом Лерой в атаке работал в роли "десятки", оставляя фланг Киммиху.

Луис де ла Фуэнте выставил ту же "одиннадцатку", что и в матче против Грузии, однако уже на 3-й минуте пришлось проводить замены. Педри травмировался в стыке с Кроосом – хавбек попытался вернуться, но на 8-й минуте пришлось выпускать Ольмо.

Стартовый план Германии создал проблемы для Испании, но Бундестим не воспользовалась преимуществами

Первое, что бросалось в глаза в игре немцев – высокий персональный прессинг. Он был очень эффективным. Подопечные Юлиана Нагельсманна плотно перекрывали продвижение через опорников, но и на флангах давили высоко – как следствие, пиренейцы постоянно выполняли выносы. Билд-ап "Фурии" сломался.

Второй изюминкой стало взламывание флангов Испании. Этого ожидали – даже Грузия легко вскрывала фланг, пользуясь недоработками Ямала и Уильямса, стягивая Кукурелью/Карвахаля в центр и запуская в освободившуюся зону скоростных футболистов. Германия с Мусиала, Сане, Раумом и Киммихом была обязана растягивать оборонительную структуру соперника.

Отсутствие подготовки к этой уязвимости со стороны Луиса де ла Фуэнте удивило. Его выручило отсутствие финализации атак у соперника – лишь однажды Бундестим насытила зоны завершения тремя футболистами, что сразу же привело к замыканию в исполнении Хаверца. Получилось слишком мягко.

По сути, это был единственный момент хозяев до перерыва. Бундестим доводила свое владение до 59%, ломала билд-ап и прижимала в прессинге, однако нанесла всего три удара по воротам. Суммарная острота не дотянула даже до 0,3 ожидаемых голов.

Также стоит отметить, что немцы частенько игнорировали перспективные забегания за спину, которые предлагал тот же Хаверц (мастер барражирования на линии офсайда). Да и движения между линиями не хватало, а в последней 15-минутке первого тайма Германия вообще сбавляла обороты.

Испания все равно пользовалась своими плюсами

Несмотря на хороший прессинг со стороны соперника, положение "Фурии Рохи" нельзя было назвать критическим. Так или иначе гости выходили на вторую треть и проводили свои атаки. Особенно большие надежды тренерский штаб возлагал на рейды центрбека Ляпорта – испанский Забарный таскал мяч на дриблинге до чужой штрафной. Очевидного противодействия этим движениям Юлиан Нагельсманн не придумал.

Кроме того, у пиренейцев все равно проходили привычные фланговые прорывы, в которых вингеры накручивали или отрезали защитников. У немцев есть проблемы в контроле пространства при позиционной обороне, да и в целом закрыть столь мощных исполнителей полностью было нереально. Особенно с учетом своей ставки на фланговые атаки.

Впрочем, довести дело до логического завершения Испании не удавалось. Команда имела две проблемы. Первая – Мората замедлял темп, смещаясь в неправильные зоны или зависая в офсайдах. Его движения больше мешали партнерам, чем помогали.

Вторая проблема – Испании не хватало динамики. Так, у них возникали опасные подходы к воротам, но атаки были медленными и начинались со статического положения. Германия успевала перестраиваться. Как следствие, 8 ударов "Фурии Рохи" потянули всего на 0,29 ожидаемых голов.

У команды было всего полтора опасных момента до перерыва. В одном из эпизодов Хаверц обрезался в центре, позволив Ольмо пробежать до линии полукруга и пробить – Нойер парировал. Мората мог добить, если бы не остался в офсайде.

Другой эпизод организовал Уильямс, который открылся под передачу на ход от Ольмо и качнул Рюдигера в штрафной. Нико пробил в ближний, но Нойер парировал – а затем лайнсмен поднял флажок. Кстати, Мануэля надо отметить за очень хорошее страхование своих защитников. Без его высоких позиций Германия могла бы нахвататься несколько выходов один на один.

Германия провалила первую половину второго тайма. Сработали козыри Испании

Оба тренера провели замены в раздевалке. Юлиан Нагельсманн вернул Андриха, а Вирц вышел вместо Сане а Луис де ла Фуэнте вместо Ле Нормана (сел на желтую) выпустил Начо. Решения были грамотными, но удивляла вера пиренейцев в Морату.

Довольно неожиданно "Фурия" забрала начало второго тайма. Команда включила довольно агрессивный прессинг, чего не хватало до перерыва. Что наиболее важно, у гостей появилась динамика, которая сразу же сказалась на флангах обороны. И сразу же вспомнилось, зачем Мората нужен этой сборной.

Всего через минуту после возобновления игры Германия должна была пропускать гол. Нико Уильямс открылся на левом краю штрафной и выполнил перевод на противоположный, а Ямал прострелил вдоль линии вратарской. Мората продавил Та и сыграл на замыкании – над перекладиной!

Бундестим намека не поняла, за что и поплатилась на 51-й минуте. Мората спустился в глубину, принял мяч и запустил пас на ход Ямалу. Ламин влетел в штрафную и покатил на 11 метров – туда влетел Ольмо. Удар в касание, левый нижний угол, гол! 0:1. "Фурия Роха" вышла вперед.

Юлиан Нагельсманн ответил очередной порцией замен, сняв Гюндогана и выпустив Фюлькруга, а также освежив позицию левого латераля. Хаверц опускался на позицию десятки. Луис де ла Фуэнте, в свою очередь, заменил Ямала на 62-й минуте – на поле появился Торрес.

Перестановки особой пользы не приносили. До 70-х минут Германия организовала только два заблокированных дальних выстрела + неточный удар головой в исполнении Фюллькруга. Испания не была острее, но гости явно контролировали ход встречи.

Испания проваливает финал второго тайма. Сработали замены Нагельсманна

В последней 20-минутке основного времени рисунок игры начал меняться. Германия шла вперед большими силами, активно привлекая опорника Андриха к действиям на чужой трети. "Фурии" при этом не удавалось поймать соперника на контратаке. Два топ-момента, которые создали хозяева на 70-х минутах, ударили и по психологии пиренейцев – Испания стала прижиматься, а это худший сценарий для подопечных Луиса де ла Фуэнте.

Бундестим могла сравнять счет на 70-й минуте. Миттельштадт выполнил классный навес на дальнюю штангу, Хаверц оттуда сбросил в центр штрафной, а Филькруг принял мяч и откатил под удар Андриху. Роберт пробил метров с 20-ти в правый нижний – Симон выручил "Фурию"!

В следующие пять минут Фюлькруг принял еще три заброса, один из которых завершился скидкой на Хаверца (Карвахаль накрыл выстрел). Еще одну Николас замыкал неточным ударом головой. На 77-й же форвард Боруссии продавил Начо и замкнул прострел Вирца на ближнюю стойку – испанцев спас каркас ворот!

На 82-й минуте включился Хаверц, который воспользовался обрезкой Симона и перегнал Ляпорта. Кай перебросил голкипера, однако мяч пролетел над перекладиной. Удар головой в исполнении Хаверца после стандарта на 85-й тоже не был точным, но немец еще и сфолил против Карвахаля.

Луис де ла Фуэнте на 80-й минуте попытался засушить игру, выпустив вместо Нико Уильямса центрхава Мерино. Кроме того, Оярсабаль заменил Морату – Нагельсманн одновременно с этим бросил в бой Мюллера вместо центрбека Та. Германия шла ва-банк.

И добилась своего! "Фурия" так ничего и не создала, а Бундестим на 89-й минуте таки сравняла счет! Прошла комбинация, которую испанцы уже видели – Миттельштадт подал на дальнюю, Киммих сбросил в район центра штрафной, а Вирц ударом с линии рошил Симона. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились в овертайм.

Экстр-таймы – качели

В основное время тренеры провели много тактических ходов, меняя рисунок игры, однако по его завершении игра стала хаотичной. Обе команды начали ловить друг друга на контратаках – сначала до моментов дело не доходило, однако постепенно команды разогнались.

Так, на 103-й минуте Мерино бахнул из-за пределов штрафной в дальний нижний, а мяч разминулся со стойкой. Германия ответила атакой с прострелом Мюллера на линию штрафной – Вирц принял его и бахнул в правую "шестерку". Немного неточно!

В начале второго экстра-тайма произошел скандальный эпизод с заблокированным ударом Фюлькруга. Мяч попал в руку Кукурелье, однако Энтони Тейлор промолчал. Возможно, это была компенсация испанцам за игнорирование фолов Крооса – Тони наиграл на красную.

Один из лучших моментов немцы упустили на 117-й минуте, когда Фюлькруг продавил Начо и замкнул навес Кимимха на линию вратарской. Сфера летела под дальнюю штангу, однако Симон спас Испанию. Вообще, Бундестим в конце экстратаймов были активнее.

Тем более досадным стал гол на 119-й минуте. Ольмо выполнил навес с левого фланга и перкекинул им блестящего Рюдигера. Тони перебросил в этом матче почти все, однако за Мерино не уследил – Микель же наказал точным ударом головой в ближнюю девятку. 2:1!

Германия отчаянно пыталась спастись, а Испания так же отчаянно отбивалась. Нашествие Бундестим привело к удалению Карвахаля, однако "Фурия" удержала необходимый результат. Подопечные Луиса де ла Фуэнте шагают в полуфинал Евро-2024!

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