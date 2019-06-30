Испания выиграла Евро-2019 U-21 – беспомощная Германия, рекорды "Ла рохиты", шедевры Руиса и Амири

Молодежная сборная Испании в финале чемпионата Европы U-21 уверенно обыграла Германию.

Евро-2019 U-21. Финал.

Испания – Германия – 2:1

Голы: Руис, 7, Ольмо, 69 – Амири, 88

В финале нынешнего молодежного чемпионата Европы встречались те же команды, что и два года назад. Два года назад на турнире в Польше Германия минимально одолела Испанию, поэтому "ла рохита", которая стала рекордсменом по количеству выходов в финалы Евро-U-21 (8 раз), была решительно настроена взять реванш.

Финал Евро-2019 U-21: Испания – Германия – видео голов

Отчетный поединок начался с активных действий подопечных Луиса де ла Фуэнте, что очень быстро дало свои плоды. Уже на 7-й минуте Фабиан Руис принял разрезной пас от Оярсабаля, самостоятельно "протянул" мяч от центрального круга и нанес блестящий удар в дальний угол ворот.

Пропустив быстрый гол, сборная Германии взяла мяч под свой контроль, но по-настоящему побеспокоить Антонио Сиверу игрокам "бундестим" так и не удалось.

На 33-й минуте Хесус Вальехо очень грубо сыграл против Вальдшмидта, за что мог получить и красную карточку, но арбитр решил ограничиться предупреждением для капитана испанцев.

Второй тайм Германия начала с того, что потеряла прекрасную возможность восстановить равновесие. Однако Амири не хватило мастерства реализовать момент. Моментов у ворот испанцев значительно увеличилось, но большинство из них прерывал Хесус Вальехо, который провел блестящий поединок.

Зато контратаки "ла рохиты" становились все острее. На 69-й минуте испанцы быстро добрались до штрафной соперника. По воротам снова пробивал Руис, голкипер немцев отбил мяч перед собой, а Дани Ольмо отправил его в ворота.

После второго гола игра успокоилась. Испания больше держала мяч и имела еще несколько возможностей отличиться. Однако забила Германия. В конце матча Амири мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета от Вальехо опустился за спину вратарю. Времени осуществить камбэк игрокам "бундестим" не хватило.

Таким образом Испания сумела отомстить за поражение в прошлом чемпионате Европы U-21 и завоевала титул, повторив рекорд Италии по количеству трофеев – у обеих сборных по 5 побед на молодежном континентальном первенстве.