В рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА 202425 сборные Испании, Дании, Сербии и Швейцарии окончательно распределили места в группе 4 Дивизиона А. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига наций УЕФА 2024/25, Дивизион А, Группа 4

Испания – Швейцария – 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+2 – Монтейру, 63, Зекири, 85 (пен)

Сербия – Дания – 0:0

Удаление: Павлович, 90+2 (Сербия)

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Сборные Испании и Швейцарии еще в предыдущем туре определились со своими местами в квартете. "Фурия" при любом результате оставалась лидером, а "Нати" вылетели в дивизион В. Луис де ла Фуэнте при таком раскладе выпустил резервный состав, в котором нашлось место сразу трем дебютантам – голкиперу Ремиро, фулбеку Мингеси и центрбеку Паредесу. После перерыва дебютировали форвард Омородион и хавбек Барриос.

Из футболистов основной обоймы в старте появились только Педри, Фабиан Руис, Мората и Гримальдо. Швейцарцы тоже разбавили состав двумя новичками (Зомом и Мугаймом) и вчерашними дебютантами – давить пиренейцев опытом Мурат Якин не собирался.

Испанцы владели мячом 60% времени и нанесли 21 удар, а показатель ожидаемых голов достиг 3,3 xG. Впрочем, более 2 xG потянули на себя пенальти. Особенно много весил голевой эпизод из первого тайма, который вместил в себя три выстрела с близкого расстояния. Сначала Мвого парировал пенальти в исполнении Педри, затем Фройлер блокировал добивание Уильямса, и только после этого ворота расстрелял Пино – 1:0.

Гости оправились только после перерыва, выровняв игру и отыгравшись на 63-й минуте. Монтейру прошел по правому флангу, обыграв Гримальдо, свежего Хиля и Паредеса, после чего прошил голкипера с угла вратарской. Вот только уже на 68-й Хиль исправился за ошибку, восстановив преимущество "Фурии" – Брайан отобрал мяч у Монтейру и прошил Мвого с минимального расстояния. 2:1.

Швейцария не сдалась. На 85-й минуте Фабиан Руис сбил Зекири в штрафной, арбитр назначил пенальти, а сам пострадавший его и реализовал – 2:2! Впрочем, всего через семь минут свежий Сарагоса заработал пенальти для Испании и сам его забил. 3:2! Именно с этим счетом поединок на Тенерифе и подошел к концу.

В параллельной встрече Сербия и Дания решали, кому выходить в плей-офф Лиги наций. Скандинавов устраивала и ничья, а вот балканцы были обязаны побеждать – они отставали на два очка. Хозяева так настроились, что выиграли первый тайм по ударам со счетом 16:3. Они создали моментов на 1,32 ожидаемых гола против 0,26 у датчан.

Вот только реализовать хотя бы один шанс "братушкам" не удалось, а во втором тайме доминирование завершилось. Гости выровняли ход встречи, захватив контроль над мячом и идя на равных по ударам – хотя сербы все равно были острее. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой подопечные Драгана Стойковича поборются за выживание в элите в стыковых матчах.

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