Испания устроила ад для Италии

Сборная Испании разгромила Хорватию в первом туре, но для многих фанов этот успех казался случайным. Большие претензии возникали к прессингу "Фурии" и отсутствию хорошей реакции на перегрузку центра поля – очень авантюрный план "клетчатых" с кучей пространства за своей спиной мог бы принести успех, если бы у них атакующее и защитное звено было на уровне итальянского.

Тогда пиренейцы устроили разгром благодаря своей вертикализации игры и шикарным забросам за спину. Кроме того, все фаны недооценили Фабиана Руиса в способности продвигать мяч – и хорватские тренеры тоже. Казалось, что Лучано Спаллетти точно учтет все эти недостатки.

Возможно, он и учитывал, хотя стартовый состав после натужной победы над Албанией не изменился. Возможно, были какие-то особые идеи – в частности, "Скуадра" пыталась использовать персональные ориентирования при прессинге, как это делала Хорватия. Вот только ничего не приносило успеха.

Испания просто уничтожала апеннинцев. Достаточно пройтись "по сливкам". До 75-й минуты подопечные Луиса де ла Фуэнте вели по ударам со счетом 16:1 (7:1 из пределов штрафной площади, 14:0 по выстрелам не со стандартов). У команды было два попадания в каркас, а по ожидаемым голам "Фурия Роха" наиграла на 1,75 xG против 0,09 у "адзурры". По касаниям в штрафной Испания вела со счетом 32:4.

Кроме того, сборная Испании просто задушила Италию своим высоким прессингом. То, что не получалось с Хорватией, максимально эффективно работало против чемпионов Европы – и это при очень сильных навыках ведения у защитников "Скуадры". Как следствие, общая точность передач "адзурры" составила 81%.

К тому же, у испанцев классно работал контрпрессинг. Особенно нравилось, как после потерь включался Кукурелья.

Вертикализация Испании – вау. Нико Уильямс стал ужасом для итальянцев

Испания за последние годы славилась ватокатом из 1000 поперечных передач. Смотреть это было неинтересно, а особой эффективности такой стиль не приносил. Луис де ла Фуэнте упростил стиль – "Фурия Роха" стала быстрее продвигать мяч вперед. Команда искала как можно больше вариантов для отрезания линий, а также не чуралась длинных забросов за спину и диагоналей. Благо, класс позволяет.

Это сработало с Хорватией, но казалось, что пиренейцам повезло. Поединок с Италией продемонстрировал, что это не так. Испания регулярно создавала моменты в быстрых вертикальных атаках, а особенно выделялся левый вингер Нико Уильямс. То, что он сделал с обороной "Скуадры", словами не описать.

Представитель Атлетика выполнил 11 попыток обыгрыша 1-в-1 (4 успешные, столько же у Ямаля), нанес два выстрела по воротам, отдал 4 паса под удар и принял участие в пяти голевых моментах. Забрасывал на линию вратарской под удар Педри, сам замыкал навес Мораты головой с 6-ти метров, обыгрывал Ди Лоренцо и целил в перекладину, подавал с углового под замыкание Ле Норману – и, в конце концов, организовал единственный гол.

Его итальянцы забили сами себе, но все началось с точного заброса Нико на Морату. Тот пробил головой, Доннарумма парировал, а Калафьори подрезал сферу в сетку собственных ворот. 1:0!

Это не значит, что играл один Нико. Шикарные моменты имел Педри, с дистанции классные выстрелы нанес Фабиан Руис, с близкого расстояния (как и с дальней) не забивал Мората. Все не перечислить. Сейвы Доннаруммы и недостаток реализации держали Италию в игре до последнего. Тем не менее, спастись от поражения "Скуадра" не смогла – Испания победила и оформила досрочный выход в 1/8 финала Евро-2024!