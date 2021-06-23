Похоже, Луису Энрике стоит уделять больше времени на отработку 11-метровых. Неумение пробивать пенальти привело к достижению со знаком минус.

В матче 3-го тура Евро-2020 Мората не реализовал удар с отметки, что "поспособствовало" позорному антирекорду в истории сборной Испании.

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"Фурия Роха" не забила пятый пенальти подряд. Такое случилось впервые за 101-летнюю историю испанцев, информирует MisterChip в своем Twitter.

До этого Морено ошибся с точки в матче Евро с Польшей (1:1), Руис – в спарринге с Литвой (4:0), а Серхио Рамос дважды не реализовал 11-метровый в поединке Лиги наций против Швейцарии (1:1).

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