Сборная Испании подходила к поединку с тяжелыми кадровыми потерями. Карвахаль и Ле Норман пропускали матч из-за дисквалификации, а Педри получил повреждение. Существовали сомнения и относительно готовности Ольмо и Фабиана Руиса, однако они смогли выйти в основе. В частности, именно Ольмо прикрывал позицию Педри.

Наибольшую тревогу у пиренейцев вызвал правый край обороны, где пришлось выпустить 38-летнего Наваса (а рядом с ним в центре расположился Начо). Именно в этой зоне действовал Мбаппе. Вообще, у французов проблем с составом не было – Дидье Дешам выпустил прогнозируемый состав. Единственным отходом от канона стало отсутствие Гризманна в старте и появление Коло-Муани на острие атаки.

Надійний букмекер FAVBET дав прогноз на матч збірної Англії проти Нідерландів в 1/2 фіналу Євро-2024. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта – 2,76. На тріумф "ораньє" фахівці дають 3,25.

Вболівай та роби прогнози. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433. "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Решение принесло успех уже на 9-й минуте. Дембеле сместился в центр и выполнил перевод на левый фланг, а Мбаппе без сопротивления со стороны Наваса подал на дальнюю штангу – Коло-Муани же замкнул головой. 0:1 Это был первый гол "галлских петухов" на Евро-2024, забитый с игры.

Довольно обидный гол для испанцев, учитывая их момент за пять минут до этого. Ямал качнул защитника и забросил на линию вратарской, однако Фабиан Руис при ударе головой промахнулся. Если бы на 15-й Мбаппе еще и забил с перспективного штрафного, то это бы вообще была катастрофа – впрочем, Килиан попал в стенку.

"Ле Бле" не поняли намека от Ямала, за что жестко поплатиться. На 21-й минуте 16-летний юноша сместился с правого фланга в центр и нанес обводящий удар метров с 23-х. Точно в дальнюю девять, без шансов для вратаря! Интересно, что год назад Ламин забил идентичный гол французам на Евро U17.

А еще через четыре минуты сборная Испании вышла вперед. И снова не обошлось без Ямала – Ламин зашел в центр и нашел Ольмо между линиями. Дани принял пас и перевел Навасу на правый фланг, а сам побежал открываться на линию штрафной площадки.

Хесус попытался выполнить подачу, которую защитники вынесли точно на Ольмо. Дани с места переиграл Чуамени и мощным выстрелом попал под дальнюю штангу – 2:1!

В дальнейшем команды демонстрировали интересный футбол. Было приятно смотреть не только на "Фурию Роху", но и на "Ле Бле". В общем, в матче чувствовалось преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте, которое вполне могло вылиться в третий гол до перерыва – после лонгшота Фабиана Руиса на 36-й минуте мяч рикошетом прошел мимо каркаса ворот. Меньян уже не двигался...

На перерыв команды отправились при счете 2:1. Французам надо было отыгрываться, однако второй тайм давался команде непросто. Были размены на встречных курсах, были хорошие индивидуальные решения, были напряженные отрезки – но не было моментов. Исключением стал эпизод на 64-й минуте, когда Упамекано опасно пробивал головой. Мимо ворот.

Выход Камавинги, Гризманна и Барколя вместо Канте, Коло-Муани и Рабйо не очень помогал "Ле Бле". Испания при этом выглядела убедительно. Возможно, в этом помог выход центрбека Вивиана вместо Наваса (Начо сместился на позицию Хесуса). Ямал же на 81-й минуте напугал фирменным смещением с ударом в дальний – над перекладиной!

Мбаппе на 88-й минуте мог спасти Францию от поражения, переиграв Вивиана в штрафной и нанеся удар, но Килиана снова подвела точность. После этого Испания довела матч до волевой победы. "Фурия Роха" – первый финалист чемпионата Европы-2024!