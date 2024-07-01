Грузия не знает страха

Все ожидали простой победы сборной Испании. "Фурия Роха" объективно демонстрировала лучший футбол на групповом этапе Евро-2024, а Сакартвело уже и так получила много. Все сказочки когда-то подходят к концу. Никто не верил, что грузины создадут проблемы основе Луиса де ла Фуэнте – тем более, что в нее после дисквалификации вернулся Родри.

К сожалению, Цитаишвили в старт не попал, уступив место для Лочошвили. Впрочем, команда Вилли Саньйоля и без украинца смогла закрутить интригу. Именно Грузия открыла счет на 18-й минуте в результате контратаки – в ее завершении Какабадзе прострелил с правого фланга, а Ле Норман срезал мяч в собственные ворота. Если бы не Робин, то гол забил бы Кварацхелия.

Этот гол олицетворял весь ход поединка. Во-первых, голевая атака оказалась размашистой, быстрой и очень смелой. Начавшись с хорошего контрпрессинга и отбора, она продолжилась протягиванием мяча с одного фланга на другой. Кроме того, грузины наказали Кукурелью за отсутствие на позиции.

Подобные эпизоды повторялись регулярно (особенно в первом тайме). Похожий с голевым момент случился на 69-й минуте, когда на поле уже появился Цитаишвили (Гио пробил мимо ближнего угла). Он был организован благодаря Давиташвили, ведь тот вытащил на себя защитника и открыл пространство партнеру – то есть, Грузия не просто бегала в контратаки. Она еще и не играла тупо.

Снова понравился Хвича, который наконец-то нашел себя на Евро-2024. Лидер Сакартвело эффективно использовал пространство, убегая от испанцев и отказываясь от эгоистичных решений (как в первых турах). Наивысший уровень индивидуализма вингер Наполи приберег на 48 минуту – Кварадона едва не забил с центра поля. Мяч прошел рядом со стойкой ...

Словом, Грузия бежала, Грузия боролась и при этом играла в настоящий атакующий футбол. Грамотный, современный и командный. Эмоциональность же никуда не делась, а когда все это не помогало – в игру вступал невероятный Мамардашвили. К сожалению, вся эта симпатичность принесла только 4 удара при 19% владения, а большинство контратак перекусили или не довели до конца – но этим было интересно наблюдать.

Испанцев заставили бегать и нервничать. Этот матч не стал легкой прогулкой. Он оставил немало вопросов относительно способности выиграть Евро-2024. Ну а Грузия свой приз уже забрала – приз зрительских симпатий. После такого матча его никто не заберет.

Так, за весь матч сборная Грузии нанесла только 3 удара, а владение мячом составило всего 19%. Это все не имеет значения. Картвели защитили свой приз зрительских симпатий. Это была красивая история – и красивый вылет.

Испания очень крута в "своем" рисунке игры

Испания дважды забивала в тот момент, когда грузинские футболисты лежали на газоне. Особенно этот факт напрягал при первом взятии ворот Мамардашвили, ведь именно травмированный Какабадзе не успел за Родри. Впрочем, заслуженность победы "Фурии" не вызывает никаких вопросов.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте владели мячом 79% времени, нанесли более 30 ударов и наиграли на 2,6 ожидаемых голов. И это без учета одного отмененного реального. 10 попаданий в створ ворот, 700+ передач с точностью 94%, большое количество моментов – все это и вылилось в итоговые 4:1.

"Фурия" могла забивать и до пропущенного гола в результате прострела Карвахаля, однако Мамардашвили не дал Педри сыграть на замыкании. На 10-й же минуте угловой в исполнении Уильямса завершился срезкой под опорную ногу голкиперу, но тот снова спас.

На 22-й минуте Фабиан Руис пробивал с правого угла штрафной, на 35-й Кукурелья бахнул с дистанции, а на 38-й с левого края штрафной площадки стрелял Нико – Мамардашвили спасал и здесь, однако потянуть удар Родри на 41-й с линии полукруга Георгий не смог. Испанец положил мяч в правый нижний.

Через шесть минут после перерыва "Фурия" вырвалась вперед. Сначала Ямал со стандарта целил в девятку (вратарь парировал), а в атаке вторым темпом Ламин получил диагональ и сбросил мяч на голову Фабиану Руису. 2:1. На 63-й вингер Барсы мог забивать и сам, воспользовавшись обрезкой соперника, однако с линии полукруга Ямал просто не попал в дальний угол.

На 74-й он же организовал грузинам автогол, который отменили из-за офсайда, а на 75-й грузин поймали на контратаке. Уильямс получил передачу от Руиса, переиграл Гвелесиани в штрафной и запульнул мяч под перекладину – 3:1!

Вообще, в последние 20 минут Испания оказалась в идеальных для себя условиях. Грузия раскрылась, а подопечные Луиса де ла Фуэнте начали рвать андердога вертикальными контратаками. Любой заброс вперед приносили остроту у ворот Мамардашвили – Ямал выходил один на один с Мамардашвили и пробивал с правого края штрафной, а Уильямс катил на 11 метров под удар Ольмо.

Голкипер Валенсии продолжал геройствовать, но на 83-й минуте прилетел четвертый гол. Свежий Оярсабаль сбросил мяч не менее не менее свежему Ольмо, а тот с близкого расстояния легко переиграл Мамардашвили. 4:1. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

К Испании остаются вопросы

Несмотря на столь убедительную победу, испанские болельщики причины для тревоги. Разгром, который учинили Сакартвело в последние полчаса, не стоит переоценивать: во-первых, соперник очень сильно просел в физическом плане, а во-вторых – пошел в размен, открыв тылы. Конечно, команда и до этого имела под 30 касаний в штрафной и доминировала, но будет ли такого футбола достаточно в четвертьфинале?

Не факт. До перерыва подопечные Вилли Саньйоля умело оборонялись, позволяя не так уж и много у собственных ворот. Кросс на Педри, удары Фабиана Руиса и Родри с окраин штрафной + реальный момент Уильямса – такой себе доработок, учитывая колоссальную разницу в классе. Но окей, Испания добавила во втором тайме.

Больше беспокойства вызывали частые потери мяча, постоянные контратаки грузин и колоссальное количество пространства за спинами на флангах. Даже Грузии хватило класса, чтобы наказать "Фурию" за один из таких провалов – а затем еще раз. Как минимум. Германия в таких эпизодах будет наказывать голами.

Как же здесь не вспомнить о поединке с Хорватией, когда команда также допускала большое количество потерь в центральной части поля и получала неприятные последствия. Структура испанцев кажется слишком открытой для топ-матчей – но пока что никто ее нормально не проверил. Албания, два кризисных (полутопа) и скромные картвели – не тот уровень.

Реальный уровень "Фурии Рохи" мы узнаем уже в четвертьфинале, в матче против Германии.