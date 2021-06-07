Полузащитник Сельты Браис Мендес получил вызов в сборную Испании, сообщает Marca.

Бускетс заболел коронавирусом за 5 дней до начала Евро-2020 – Испания сыграет следующий спарринг молодежным составом

24-летний игрок прервал свой отпуск в Греции и срочно вернулся в Испанию, чтобы присоединиться к своим соотечественникам в подготовке к Евро-2020. Напомним, накануне у лидера команды Серхио Бускетса обнаружили коронавирус и Луису Энрике пришлось искать замену хавбеку Барсы.

На групповом этапе Евро-2020 Испания встретится со Швецией, Польшей и Словакией.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту