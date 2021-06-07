Испания срочно вызвала игрока на замену Бускетсу – хавбек был вынужден прервать отпуск
19:37 - Читати українською
Небольшая рокировка состоялась в лагере национальной команды Испании.
Полузащитник Сельты Браис Мендес получил вызов в сборную Испании, сообщает Marca.
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24-летний игрок прервал свой отпуск в Греции и срочно вернулся в Испанию, чтобы присоединиться к своим соотечественникам в подготовке к Евро-2020. Напомним, накануне у лидера команды Серхио Бускетса обнаружили коронавирус и Луису Энрике пришлось искать замену хавбеку Барсы.
На групповом этапе Евро-2020 Испания встретится со Швецией, Польшей и Словакией.
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