Сборная Испании принимает национальную команду Швейцарии в рамках 3-го тура Лиги наций. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Испания – Швейцария стартует в 21:45 по Киеву. Это 3-й тур группы А4, в которой выступает и сборная Украины. Поединок проходит в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано, трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 2".

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Испания лидирует в квартете, набрав 4 очка в двух турах. У швейцарцев 1 пункт и последняя позиция. Впрочем, в случае победы гостей они могут обойти Украину, которая в параллельном матче принимает Германию. В таком случае команда Шевченко вообще рискует опуститься на последнюю строчку группы, если проиграет Бундестим на НСК Олимпийский. К слову, уже 13 октября команда Луиса Энрике сыграет в Киеве против "сине-желтых".

Испания – Швейцария: составы команд на матч Лиги наций

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос, Торрес, Гайя – Мерино, Бускетс, Ольмо – Фати, Ферран Торрес – Оярсабаль

Запасные: Кепа, Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Гарсия, Родри, Родриго, Серхи Роберто

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Бенито – Соу, Джака, Фройлер – Мехмеди, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.