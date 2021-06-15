Испанцы упустили кучу опасных моментов до перерыва. Ольсен отразил удар Ольмо, а Коке дважды бил мимо ворот из роскошных позиций. Что уж говорить о Морате, который вышел один на один с голкипером и также промахнулся.

Швеция выстояла в Севилье, расписав ничью с Испанией на Евро-2020

Шведы могли похвастаться лишь усилиями Исака. Нападающий на скорости ворвался в штрафную, обыграл голкипера и пробил – Льоренте героически вынес с "ленточки"! Во втором тайме картина не изменилась. Испанцы отчаянно бьются в стену, но пробить героического Ольсена не могут. Счет не изменили даже 6 компенсированных минут – первые "нули" на Евро-2020.