Сборная Турции уже не та

Матч в Конье стал центральным во всем игровом дне. Сборная Испании в дополнительной презентации не нуждается, а Турция всегда имела сильный состав – да и в целом к ней относятся серьезно. Вот только нынешняя заявка “янычар” по мощности уступала даже составу с Евро – 2024.

Почти вся команда была представлена футболистами Суперлиги и сбитыми летчиками вроде Актюркоглу и Кёкчу – летом они покинули Бенфику ради стамбульских грандов. Последний еще и не попал в основу. Кадиоглу (Брайтон), Озкан (Боруссия Д), Челик (Рома) и Баиндир (МЮ) тоже остались в запасе.

Чалханоглу оказался в старте, но 31 – летний капитан только недавно восстановился от травмы и провел только 68 минут в двух турах Серии А. Из звезд, которые действительно на ходу, есть только Гюлер.

Эта сборная вполне отражает стремительный регресс турецкого футбола, который скатился до уровня УПЛ. Неудивительно, что нынешний состав едва не упустил победу в Тбилиси, выигрывая 0:3. Катастрофическое поражение от основы Испании лишь поставило окончательный вердикт. 21:7 по ударам, 40:21 по касаниям в штрафной, 40:30 по единоборствам, 2,37 vs 0,36 по ожидаемым голам – и 0:6 по реальным.

“Фурия” проехалась по туркам катком, хотя “янычарам” немножечко не повезло

Еще до перерыва пиренейцы оформили разгром. Первый гол должен был залетать уже на 5 – й минуте, когда Уильямс получил пас от Педри и включил дриблинг в штрафной. Дальнейший обводящий удар парировал Чакыр.

Еще через минуту счет был открыт. Испания забила очень просто: Педри оказался без опеки в зоне перед штрафной, получил пас от Нико Уильямса и пробил метров с 22 – х – точно в правый нижний. 0:1!

На 14 – -й минуте Ямаль мог оформить шедевр. Ламин убежал от двух соперников по правому флангу, вошел в штрафную и переиграл 1 – в – 1 еще трех турок. Такие проходы надо завершать голами, однако удар у представителя Барселоны не удался.

На 22 – й минуте Испания удвоила свое преимущество. Кукурелья обыгрался в стеночку с Педри и выполнил прострел на Нико. Тот отбросил мяч Оярсабалю, Микель в касание передал сферу для Мерино, а центрхав Арсенала вколотил в противоход Чакиру. 0:2!

Еще через три минуты Ямаль принял пас от Педри и метров с восьми пробил по воробьям, а на 27 – и Нико Уильямс потерял выход лицом – на – лицом – турок спас Чакыр. На 31 – и же Ямаль зашел на правый край штрафной и закрутил мимо дальней штанги.

Впрочем, на этом отрезке Турция еще не выглядела обреченной. “Янычарам” даже немного не повезло, ведь после первого пропущенного гола команда могла отыграться. Тогда на рандеву с Симоном выбегал Актюркоглу, который выстрелил без сближения и попал в стойку – правда, Керем забежал в офсайд.

Всего через минуту хозяева пропустили второй раз, однако они все равно не сдавались. Уже на 24 – и Йилдиз получил диагональ на левый край штрафной и пробил низом в дальний нижний – Симон спас “Фурию”. Он же выручил на 26 – и, когда Йылдыз качнул Порро и вколотил низом. Унаи парировал ногой (плюс, снова заметили офсайд).

Кто знает, как пошел бы матч, если бы Турция размочила счет в первом тайме. Вместо этого “лунные звезды” пропустили гол в раздевалку. Педри в компенсированное время обыгрался с Оярсабалем и выкатил катбек, который замкнул Мерино – 0:3.

Второй тайм превратился в формальность. Традиционно боевые турки не нашли в себе сил хотя бы на гол престижа. Испания же огорчила “янычар” еще трижды. Уже через семь минут после перерыва пиренейцы реализовали контратаку 3 – в – 2 – Ямаль покатил на свежего Феррана (тот заменил травмированного Нико), после чего произошел удар с острого угла. 0:4.

На 57 – й же минуте Мерино довел дело до хет – трика, исполнив шедевральный выстрел метров с 30 – ти в девятку. Атаку своим перехватом начал, а затем и разогнал Ямаль, который оформил вторую голевую. В конце концов, на 62 – и залетел последний гол – это Оярсабаль выполнил третий ассист, накрутив нескольких соперников в центре и выдав пас Педри под выход лицом – на – лицом. 0:6.

Именно с этим счетом матч и подошел к концу.