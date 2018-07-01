Испания сделала более 1000 передач в матче против России, установив новый рекорд ЧМ

Испания установила уникальное достижение по количеству передач в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России.

Футболисты сборной Испании сделали во время матча 1/8 финала ЧМ против России более тысячи передач, установив рекорд чемпионатов мира, сообщает официальный сайт ФИФА.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Однако такой потрясающий показатель количества передач не помог испанцам пройти в следующий раунд Мундиаля, ведь Россия переиграла Испанию в серии пенальти и прошла в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018