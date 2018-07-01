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Испания сделала более 1000 передач в матче против России, установив новый рекорд ЧМ

20:16 78 Читати українською
Испания сделала более 1000 передач в матче против России, установив новый рекорд ЧМ
Испания – Россия / Фото: FIFA

Испания установила уникальное достижение по количеству передач в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России.

Футболисты сборной Испании сделали во время матча 1/8 финала ЧМ против России более тысячи передач, установив рекорд чемпионатов мира, сообщает официальный сайт ФИФА.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Однако такой потрясающий показатель количества передач не помог испанцам пройти в следующий раунд Мундиаля, ведь Россия переиграла Испанию в серии пенальти и прошла в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Россия
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