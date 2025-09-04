Легендарный Христо Стоичков просил фанатов в Софии, чтобы те пришли и горячо поддержали национальную команду, а не просто смотрели на иностранных звезд футбола. Болгары настраивались дать бой испанцам – впрочем, уже на 5-й минуте они пропустили первый гол. Ямаль сместился в штрафную и сбросил пас назад для Педри, тот перевел на Субименди, а Мартин разрезал оборону передачей на Оярсабаля. Микель легко реализовал выход один на один. 0:1!

На 12-й минуте Оярсабаль мог и дубль оформить, снова получив скидку от Субименди и пробив с левого угла вратарской. Вуцов парировал и его выстрел, и удар Ямаля с правого угла на 22-й, однако спасти после пушечного залпа Кукурельи на 30-й не удалось. Марк подхватил отскок после навеса Ямаля и с левого края штрафной прошил голкипера. 0:2!

На 38-й же минуте дело дошло и до разгрома. Опять не обошлось без Ямаля – Ламин выполнил подачу с углового, которую замкнул Мерино. 0:3. Таким образом, центрхавы Арсенала (Субименди и Мерино) прямо приобщились к двум из трех голов.

Перед перерывом каталонский вундеркинд мог организовать и четвертый гол, накрыв Димитрова перед штрафной площадкой. Оярсабаль зацепился за мяч, вышел 2-в-1 и покатил под удар в пустые, однако выстрел Ламина на линии ворот остановил защитник Ценов (а затем свистнули офсайд).

В начале второго тайма "Фурия Роха" продолжала давление. На 48-й минуте Ямаль открылся под пас на линию штрафной, но заигрался и позволил Вуцову отобрать мяч. на 55-й же Мерино вколотил из этой же зоны (Нико Уильямс ассистировал) – быть бы голу, если бы Вуцов не перевел сферу в перекладину!

В середине второго тайма гости уже успокоились. В последний раз потревожить Вуцова им удалось на 81-й минуте, когда ему пришлось парировать выстрел с линии вратарской. Добивание от Ольмо в пустые накрыл защитник. В конце концов, финальный свисток зафиксировал спокойный разгром Болгарии – 3:0!

Испания возглавила группу Е, опережая сборную Турции по разнице голов. Болгария держится на дне квартета вместе с грузинами.

