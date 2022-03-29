Сильнейшие сборные мира сыграли ряд товарищеских матчей. Счета и краткий обзор – в этой новости на "Футбол 24.

Товарищеские матчи

Англия – Кот-д'Ивуар – 3:0

Голы: Уоткинс, 31, Стерлинг, 45, Мингс, 90+4

Испания – Исландия – 5:0

Голы: Мората, 37, 39, Пино, 47, Сарабия, 61, 73

Нидерланды – Германия – 1:1

Голы: Бергвейн, 68 – Мюллер, 45+1

Турция – Италия – 2:3

Голы: Ундер, 4, Дурсун, 83 – Кристанте, 35, Распадори, 39, 69

Уэльс – Чехия – 1:1

Голы: Колвилл – Соучек, 32

Франция – ЮАР – 5:0

Голы: Мбаппе, 23, 74 (п), Жиру, 33, Бен Йеддер, 81, Гендузи, 90+2

Команды, которые уже решили задачу попадания на ЧМ-2022 или провалили квалификацию, теперь играют товарищеские матчи. В самом статусном поединке вечера Нидерланды расписали ничью с Германией. Уэльс, с которым Украина еще может встретиться в отборе на чемпионат мира, тоже разошелся миром – с Чехией.

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Англия, Франция и Испания одержали уверенные победы. В случае "континентальных" сборных актуально говорить об издевательствах. "Фурия Роха" деклассировала Исландию, а "Галльские петухи" все те же пять "сухих" мячей забили в ворота ЮАР.

Италия снова не едет на Мундиаль. Роберто Манчини не ушел в отставку, а пообещал резкие реформы. Сегодня мы увидели обновленную Скуадру Адзурру. На поле появилось много молодежи. Это и стало решающим фактором. Доннарумма снова сыграл неоднозначно – несколько блестящих сэйвов и несколько провалов, в том числе во время первого пропущенного. Героем стал 22-летний Распадори, оформивший дубль. "Новая" Италия начала с нервной, но победы.