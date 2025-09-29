На чемпионате мира-2025 среди команд U-20 состоялись очередные матчи. Отчет и результаты поединков – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2025 U-20, 1-й тур

Группа D

Италия U-20 – Австралия U-20 – 1:0

Голы: Маннини, 10 (пен)

Куба U-20 – Аргентина U-20 – 1:3

Голы: Перес 45+4, – Сарко, 4, 41, Субиабре, 90

Группа C

Бразилия U-20 – Мексика U-20 – 2:2

Голы: Коутиньо, 21, Луджи, 76, – Фигуэроа, 10, Очоа, 86

Марокко U-20 – Испания U-20 – 2:0

Голы: Забири, 54, Яссин, 58

Италия U-20 с минимальным счетом одержала победу над Австралией U-20. Единственный гол в матче забил Маннини с пенальти. Итальянцы могли бы забить больше, но подвела реализация, которая была не на уровне.

Марокко U-20 напомнил Испании U-20 ЧМ-2022. Несмотря на то, что испанцы имели огромное преимущество во владении, но соперник пытался ловить их на контратаках. Одна из них привела к голу, а через четыре минуты Марокко установил окончательный счет.

Бразилия U-20 и Мексика U-20 выдали результативный матч, сыграв вничью 2:2. Мексика сумела избежать поражения перед финальным свистком.

В другом дуэте этого игрового дня Куба U-20 уступила Аргентине U-20. Аргентинцы оформили комфортное преимущество в два мяча еще в первом тайме. Куба сумела отыграть один мяч, но переломить ход встречи не удалось.

