Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения определился с игроками, которые поедут на Олимпиаду в Париж.

Наставник "Фурии Роха" сократил заявку на турнир, вычеркнув из нее четырех игроков. Таким образом Санти Дения повезет на Олимпиаду 18 футболистов.

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Из расширенного списка убрали Итурбе, Хуанлу, Москера и Камельо. Все четверо будут находиться в резерве и, если кто-то из заявки травмируется, то они смогут присоединиться к команде.

Заявка:

Вратари: Арнау Тенас (ПСЖ), Гарсия (Эспаньол)

Защитники: Пубиль (Альмерия), Эрик Гарсия (Барселона), Москера (Валенсия), Кубарси (Барселона), Йон Пачеко (Реал Сосьедад), Гутьеррес (Жирона) и Миранда (без команды)

Полузащитники: Турриентес (Реал Сосьедад), Адриан Бернабе (Парма), Алекс Баэна (Вильярреал), Фермин Лопес (Барселона), Барриос (Атлетико) и Ороз (Осасуна).

Нападающие: Серхио Гомес (Манчестер Сити), Диего Лопес (Валенсия), Абель Руиз (Жирона) и Омородион (Атлетико).

Стоит напомнить, что Алекс Баэна и Фермин Лопес сейчас находятся в расположении сборной Испании, которая пробилась в финал Евро-2024.

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