Сборная Испании не смогла получить хотя бы одну победу после 2 туров Евро-2020.

Две ничьих в 2 стартовых матчах чемпионата Европы – подобное не впервые случается со сборной Испании. "Фурия Роха" повторила антидостижение 1996 года, когда не смогла обыграть Болгарию и Францию в первых 2 турах, сообщает Opta.

Испания – Польша – 1:1 – видео голов и обзор матча

При этом, тогда испанцы оформили выход из группы, минимально обыграв Румынию в последнем туре. Впрочем, Испания долго на турнире не задержалась, вылетев с Евро-1996 в первом же матче плей-офф от Англии, уступив в серии пенальти.

Напомним, Испания в 1-м туре Евро-2020 разошлась безголевой ничьей со Швецией, а вчера не смогла обыграть Польшу – 1:1. Решающий матч для испанцев состоится 23 июня против Словакии, начало в 19:00.

Польша расписала ничью с Испанией, сохранив шансы на 1/8 финала Евро-2020 – "Фурия Роха" на грани вылета из турнира