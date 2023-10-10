В матче против Гранады нападающий каталонцев Ламин Ямал получил травму. Несмотря на это, 16-летний игрок присоединился к национальной команде.

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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании, врачи оценили здоровье форварда и пришли к выводу, что он не сможет сыграть в ближайших матчах. Ламин Ямал вернется в расположение Барселоны, где продолжит свое восстановление. Когда нападающий отправлялся в сборную, уже было ясно, что он не будет играть в эту международную паузу, но сторонам нужно было просто соблюсти протокол.

Сборная Испания в ноябре сыграет против Шотландии и Норвегии. Встречи запланированы на 12 и 15 октября соответственно.

Напомним, что Ламин Ямал является не только самым молодым игроком, сыгравшим за "Фурию Роху" в официальных матчах, но и самым молодым бомбардиром национальной команды.

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