Полузащитник Наполи Фабиан Руис не сможет помочь "Красной Фурии" в матчах против Португалии, Швейцарии и Украины, сообщает AS.

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Игроков Наполи не выпускают из города из-за сложной ситуации с COVID-19 в регионе, поэтому 24-летний хавбек не сможет присоединиться к команде Луиса Энрике.

Напомним, 13 октября сборная Украины будет принимать испанцев в Киеве в рамках 4-го раунда Лиги наций. В первом поединке команда Энрике разгромила подопечных Шевченко (4:0).

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