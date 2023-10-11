Полузащитник сборной Испании Гави и форвард Нико Уильямс находятся под вопросом на матчи с Шотландией и Норвегией.

Во вторник, 10 октября, полузащитник Барселоны Гави получил травму в расположении сборной Испании. Об этом информирует Carrusel Deportivo. Согласно источнику, вместе с Гави травму также получил форвард Атлетика Нико Уильямс.

Испания потеряла рекордсмена из Барселоны на матчи отбора к Евро-2024 – врачи сборной проверили диагноз каталонцев

Прежде чем делать прогнозы по поводу восстановления обоих игроков, нужно получить результаты их медицинского обследования.

В ближайшие дни у сборной Испании запланированы два матча в рамках отбора к Евро-2024 – с Шотландией в четверг и с Норвегией в воскресенье. Ранее расположение "Фурии рохи" покинул другой атакующий игрок Барселоны Ламин Ямал.

"Это голограмма": Яремчук разозлил фанатов Валенсии, Довбик узнал вердикт испанских СМИ, а Цыганкова "побрили налысо"