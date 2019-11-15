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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020

15 ноября 23:40 365 Читати українською
Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020
Италия

Состоялись очередные матчи 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020.

Евро-2020. Квалификация

Группа F

Норвегия – Фарерские острова – 4:0

Голы: Регинуссен, 4, Фоссум, 8, Сорло, 62, 65

Группа J

Армения – Греция – 0:1

Гол: Лимниос, 34

Испания – Мальта – 7:0

Голы: Мората, 23, Касорла, 21, Торрес, 62, Сарабия, 63, Ольмо, 69, Морено, 72, Навас, 85

Финляндия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Туоминен, 21, Пукки, 63 (п), 75

Босния и Герцеговина – Италия – 0:3

Голы: Ачерби, 21, Инсинье, 37, Белотти, 53

Группа D

Дания – Гибралтар – 5:0

Голы: Сков, 12, 65, Гюткьер, 47, Брэйтуэйт, 51, Эриксен, 85, 90+4

Швейцария – Грузия – 1:0

Гол: Иттен, 77

Швеция квалифицировалась на Евро-2020, уверенно переиграв Румынию на выезде

В группе D Норвегия легко разгромила Фарерские острова. Скандинавы забили в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. Эта победа позволила норвежцам набрать 14 очков, сравнявшись с Румынией.

Испания гарантировала себе выход из группы еще в предыдущем туре, поэтому встреча с Мальтой уже не имела никакого турнирного значения. Однако "Фурия Роха" решила не беречь силы и поиздевалась над футбольным "карликом". Пиренейцы отличились в воротах соперника шесть раз, при этом не пропустив ни одного гола. Таким образом, за тур до завершения отбора от группы F в финальную часть Евро-2020 вышли Испания и Швеция.

В квартете J Италия гарантировала себе участие в финальной части Евро еще в позапрошлом туре. Сегодня к "Скуадре адзурре" присоединилась Финляндия, которая разгромила Лихтенштейн. Таким образом Армения и Босния потеряли даже теоретические шансы преодолеть групповой этап, Греция и Лихтенштейн выбыли из борьбы еще раньше.

Поединок против сборной Боснии и Герцеговины уже ничего не значил для Италии. Однако подопечные Роберто Манчини знали, что находятся в шаге от исторического достижения. Легендарная команда под руководством Витторио Поццо в 1938/39 годах одержала девять побед подряд. Однако с сегодняшнего дня у Италии новый рекорд – победа над Боснией стала уже 10-й в десяти последних матчах.

А еще интересно, что Франческо Ачерби стал первым защитником Лацио, который забил за сборную Италии с 2006 года, тогда в рамках отбора на Евро-2008 в воротах Украины отличился Массимо Оддо, реализовав пенальти.

В группе D интрига только обострилась. Дания уничтожила Гибралтар со счетом 6:0 и не потерпела ни одного поражения в текущем отборе, но пока не сумела обеспечить себе выход из группы. Швейцария минимально обыграла Грузию. Перед заключительным туром на две путевки на Евро от этой группы претендуют три команды: Дания (15 очков), Швейцария (14) и Ирландия (12).

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Украина U-21 – Дания U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 U-21
15 ноября
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Испания Испания Мальта Мальта Евро-2020 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Италия Италия Главное Фарерские острова Фарерские острова Гибралтар Гибралтар Норвегия Норвегия Швейцария Швейцария Армения Армения Грузия Грузия Дания Дания Греция Греция
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