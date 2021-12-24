20-летний футболист вызван в сборную Марокко на январские поединки Кубка африканских наций. В одной из встреч Абде может получить шанс дебютировать за главную команду своей родины. Это будет означать, что он будет заигран за нее.

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Этого очень не хочет Королевская футбольная федерация, которая в последние дни пытается убедить Эззалзули отказаться от выступлений на турнире. В испанских кабинетах хотят видеть вингера Барселоны в футболке "Фурии Рохи".

Сейчас он приступил к процедуре получения испанского гражданства, а предварительно получить паспорт сможет в январе. Но эта бюрократическая часть не означает, что Эззалзули согласится выступать за сборную Испании. Абде взял время на размышления, утверждает Marca .

Напомним, марокканец стал одним из открытий с приходом Хави в Барселону. 20-летний талант уже провел 8 матчей за первую команду и даже отличился забитым мячом.

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