Испания победила Португалию и стала чемпионом Европы-2019 U-19

В Армении завершился чемпионат Европы среди команд U-19. Победителем турнира стала команда Испании.

Евро-2019 U-19. Финал

Португалия – Испания – 0:2

Голы: Торрес, 34, 51

Сборная Испании стала чемпионом Европы-2019 среди команд U-19. В финале испанцы победили Португалию благодаря дублю Феррана Торреса.

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19-летний нападающий Валенсии отличился по разу в каждом из таймов. Оба гола Торрес провел эффектными ударами с левой. К слову, это уже вторая встреча команд на турнире – Испания и Португалия играли в одной группе. Поединок группового турнира завершился со счетом 1:1.

Отметим, участие в финальной части Евро-2019 принимали 8 сборных – Армения, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Норвегия, Ирландия и Франция. В полуфинале испанцы в серии пенальти одолели Францию, а Португалия разгромила Ирландию.

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