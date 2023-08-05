Чемпионат мира, 1/8 финала

Швейцария – Испания – 1:5

Голы: Кодина (аг), 11 – Бонмати, 5, 36, Редондо, 17, Кодина, 45, Эрмосо, 70

Испанки не оставили шансов получить путевку в следующую стадию швейцаркам. Даже курьезный автогол не смог помочь подопечным Грингс избежать разгрома.

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"Фурия Роха" уже на пятой минуте повела в счете. Спустя небольшой промежуток времени Кодина отдала слишком резко пас обратно, к которому не была готова голкипер испанок. В итоге на 11-й минуте счет стал 1:1. Однако это не повлияло на решительность сборной Испании, и они продолжили громить соперниц. Четыре мяча швейцарки пропустили еще в первом тайме. Окончательный счет в матче установила Эрмосо, забив на 70-й минуте.

Сборная Испании стала лишь второй командой, забившей четыре гола в первом тайме матча плей-офф Чемпионата мира по футболу среди женщин. Раньше это удавалось сделать только сборной США.

В 1/4 финала чемпионата мира подопечные Вильды сыграют с победителем пары Нидерланды – Южная Африка.

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