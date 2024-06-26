Главный тренер олимпийской сборной Санти Дения определился со списком из 22 игроков, которые отправятся на Олимпиаду в Париже, сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.

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Голкиперы: Арнау Тенас, Хоан Гарсия, Итурбе.

Защитники: Пубиль, Хуанлу Санчес, Эрик Гарсия, Москера, Кубарси, Пачеко, Миранда, Мигель Гутьеррес.

Полузащитники: Бернабе, Турриентес, Алекс Баэна, Барриос, Аймар Ороз.

Форварды: Серхио Гомес, Фермин Лопес, Диего Лопес, Камельо, Омородион, Абель Руис.

Заметим, что Алекс Баэна и Фермин Лопес сейчас находятся в расположении сборной Испании на Евро-2024. Баэна, к слову, стал лучшим ассистентом Ла Лиги в прошлом сезоне, отдав 14 результативных передач.

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