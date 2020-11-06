Наставник пиренейцев вызвал в расположение команды 25 исполнителей, сообщает Twitter "Фурии рохи".

Германия объявила заявку на матчи ноября – два новичка и специальное усиление на Украину

В списке есть один дебютант – хавбек Атлетико Маркос Льоренте. Также следует обратить внимание на возвращение Коке и Альваро Мораты. Лидер Атлетико два года не играл за сборную, а нападающий Ювентуса не получал вызов год.

Испания проведет три матча в ноябре – спарринг с Нидерландами (11-го) и завершающие туры Лиги наций против Швейцарии (14-го) и Германии (17-го). Напомним, что в этой группе есть и сборная Украины.

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