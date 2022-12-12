Испания официально презентовала нового тренера – специалист сделал заявление о перспективах Рамоса в сборной
Луис де ла Фуэнте впервые побеседовал с прессой в статусе главного тренера сборной Испании.
"Мне не понадобилось ни секунды, чтобы согласиться на должность тренера национальной команды. Мы все хотели попасть на вершину, но победить очень сложно. Сейчас не время для анализа, но я настаиваю на том, что работа Луиса Энрике была фантастической. Мы обменялись сообщениями, он поздравил меня, у нас хорошие отношения, хочу поблагодарить его за время, которое мы провели, работая вместе.
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Я не был тренером на ЧМ-2022, поэтому не мне вступать в дискуссию о том, стоило ли брать Серхио Рамоса или другого игрока. Сейчас для всех игроков открыта дверь. Серхио Рамос здоров? Да. Может ли он быть в команде? Да... Но все зависит от момента, когда мы должны составить список", – цитирует специалиста AS.
Напомним, Луис де ла Фуэнте в последние 9 лет тренировал молодежные сборные Испании. Под его руководством "Рохита" выиграла Евро-2015 U-19 и Евро-2019 U-21. Также он взял серебро на Олимпийских играх-2020. Интересно, что де ла Фуэнте формально уже возглавлял взрослую сборную Испании в одном матче. Летом 2021 года, когда основа "Фурии" была изолирована из-за положительного теста на коронавирус, Луис со своей молодежью сыграл товарищеский матч против Литвы (4:0).
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