"Мне не понадобилось ни секунды, чтобы согласиться на должность тренера национальной команды. Мы все хотели попасть на вершину, но победить очень сложно. Сейчас не время для анализа, но я настаиваю на том, что работа Луиса Энрике была фантастической. Мы обменялись сообщениями, он поздравил меня, у нас хорошие отношения, хочу поблагодарить его за время, которое мы провели, работая вместе.

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Я не был тренером на ЧМ-2022, поэтому не мне вступать в дискуссию о том, стоило ли брать Серхио Рамоса или другого игрока. Сейчас для всех игроков открыта дверь. Серхио Рамос здоров? Да. Может ли он быть в команде? Да... Но все зависит от момента, когда мы должны составить список", – цитирует специалиста AS.

Напомним, Луис де ла Фуэнте в последние 9 лет тренировал молодежные сборные Испании. Под его руководством "Рохита" выиграла Евро-2015 U-19 и Евро-2019 U-21. Также он взял серебро на Олимпийских играх-2020. Интересно, что де ла Фуэнте формально уже возглавлял взрослую сборную Испании в одном матче. Летом 2021 года, когда основа "Фурии" была изолирована из-за положительного теста на коронавирус, Луис со своей молодежью сыграл товарищеский матч против Литвы (4:0).

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