Выступления Лацио и Атлетика в 1/4 финала Лиги Европы официально определили, какая из стран вместе с Англией будет иметь сразу 5 команд в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

После выхода Атлетика в полуфинал Лиги Европы и сенсационного вылета Лацио от Буде-Глимта, Испания официально получила пятую путевку в Лигу чемпионов 2025/26, сообщает Marca.

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Сейчас на выход в Лигу чемпионов следующего сезона претендуют Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик и Вильяреал. Но Испания может получить дополнительное место в самом престижном турнире Европы. Произойдет это в случае триумфа Атлетика в Лиге Европы и непопадания басков в топ-4.

Таким образом, Рома Артема Довбика получила невеселые новости о перспективах на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. "Волкам" необходимо попасть в четверку лучших, за 6 туров до конца опередив Лацио, Болонью и Ювентус. Несмотря на отставание от четвертого места на 5 очков, римляне в этом сезоне еще сыграют с Интером, Миланом, Фиорентиной и Аталантой.

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