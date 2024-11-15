Колоссальные кадровые проблемы Испании

Испания подходила к встрече на Паркене без ряда важных футболистов. В заявку из-за повреждений не попал ни один футболист Реала. Травмы получили Ямал, Родри и Ле Норман, а Фабиан Руис в результате отравления оказался на скамейке. Там же сидели Нико Уильямс и Педри.

По ходу ноябрьского сбора Луис де ла Фуэнте планировал просмотреть Пау Торреса и Кубарси, но и они загремели в лазарет – так в сборной появился баск Айтор Паредес. Уже во втором тайме Испания осталась без Алекса Баэны, причем поле он покидал в слезах.

Еще одной потерей "Фурии" стала турнирная мотивация. Пиренейцы все обеспечили участие в плей-офф Лиги наций. Между тем, Дания начинала работу с новым тренером – Брайаном Римером – и задача у скандинавов стояла серьезная. В случае победы они бы тоже оформили досрочный выход в плей-офф.

Чемпион Европы не заметил потери бойцов

И все равно состав Луиса де ла Фуэнте выглядел грозно. Только отсутствие Ямала и Нико Уильямса напоминало, что чемпионы Европы имеют какие-то кадровые проблемы – впрочем, они не оказали значительного влияния на качество игры. Просто стало меньше фирменных фланговых прорывов/комбинаций.

Дания несколько удивила агрессивным высоким прессингом на старте встречи, но Испания адаптировалась всего за несколько минут. При этом эффективность высокого прессинга испанцев никуда не делась. Как и их высокое качество работы с мячом.

При 55% владения "Фурия" выполнила 30 касаний мяча в штрафной, а 9 из 10 их ударов прошли из пределов штрафной. Половина прошла в створ или попала в каркас. Чемпионы Европы наиграли на 1,73 ожидаемых гола против 4 ударов и 0,28 xG датчан. Что наиболее важно, данные цифры коррелировались с количеством и качеством острых моментов.

Как уже можно было понять из статистики, у собственных ворот Испания тоже мало что позволила. В актив сборной Дании можно занести только два эпизода. В первом тайме вспоминается только опасная скидка после углового и выстрел Грёнбека с отскока с линии штрафной – рикошетом мяч прошел над перекладиной.

После перерыва же свежий Исаксен бахнул с дистанции в дальнюю штангу, а на 84-й минуте он еще и гол забил после досадной ошибки гостей. Фабиан Руис неудачно покатил на Райю, Густав запрессинговал, а Давид выбил мяч у форварда. Вот только на тот момент скандинавы уже пропустили дважды, чудом не потерпев разгрома.

Испания наиграла на разгром. Айозе Перес выдал лучший матч за сборную

"Фурия Роха" могла открывать счет уже на 9-й минуте, когда правым флангом прорвался Айозе Перес. Форвард Бетиса прострелил в штрафную, Ольмо пропустил на Баену, однако Алекса в последний момент опередил защитник. Дальнейший угловой завершился суматохой с попыткой удара пяткой – так забить пытался Перес.

Еще через две минуты Айозе открылся за спину защитникам и влетел в штрафную, а Порро отдал своевременный проникающий пас. Испанец решил завершать сам, бахнув с правого края – перекладина спасла Данию! В атаке вторым темпом Кукурелья пытался переиграть Шмайхеля с острого угла, но купер не спал.

В конце концов, Айозе своего добился на 15-й минуте. Все началось с перехвата Мерино на чужой трети – Микель отдал пас на Переса, а тот с правого фланга прострелил вдоль линии вратарской. Получилось немного в спину Оярсабалю, однако форвард подгреб мяч и вторым касанием прошил Шмайхеля. 0:1!

На 28-й минуте Айозе Перес снова оказался в центре внимания, влетев на любимый правый край штрафной площади. Шмайхель парировал его удар, а добивание от Ольмо пролетело мимо дальней девятки. Перед перерывом же отличиться "сухим листом" попытался Оярсабаль – не удалось.

Второй тайм Испания начала спокойнее, однако это не помешало удвоить преимущество. Наконец забил Айозе. Субименди запустил передачу на правый фланг, Ольмо оттуда вырезал проникающий пас в штрафную. Перес выглянул из-за спин центрбеков и спокойно переиграл Шмайхеля – 0:2. На 65-й минуте он мог и дубль оформить, выскочив один на один с Каспером и попытавшись его перебросить, но мяч срезался с ноги.

В конце концов, на 70-й минуте его заменили вместе с травмированным Субименди. На поле появились Мората и дебютант Касадо, а также Фабиан Руис. Последний мог создать разгром, если бы на 82-й минуте попал с линии штрафной под левую стойку – мяч разминулся в считанных сантиметрах от нее. Этот момент стал последним для "Фурии".

Дания могла спастись от поражения на последних секундах, когда Скову Ольсену дали пробить с левого края штрафной, но точности нападающему не хватило. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу испанцев со счетом 2:1. Пиренейцы закрепили за собой первую позицию в группе.

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