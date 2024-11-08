Сборная Испании определилась с составом, который завершит групповой этап Лиги наций двумя матчами в ноябре.

Главный тренер "Фурии" Луис де ла Фуэнте вызвал 26 исполнителей – 3 вратарей, 8 защитников, 7 полузащитников и 8 нападающих.

Звезду Барселоны покалечили сербы во время матча ЛЧ – на лицо наложили 10 швов

В составе нашлось место трем дебютантам. Центрхав Барселоны Марк Касадо стал открытием нынешнего сезона, а форвард Саму Омородион наколотил 11 голов в 12 матчах за Порту. Вызов Айтора Паредеса скорее вынужденный – представитель Атлетика получил шанс благодаря травме Пау Кубарси.

В ноябре Испания завершит групповой этап Лиги наций двумя матчами – выезд в Данию 15-го и прием Швейцарии 18-го. Чемпионы Европы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но явно не прочь сохранить и первую строчку.

Северная Корея одолела Испанию в финале женского ЧМ U-17 и отобрала статус самой титулованной команды в истории турнира