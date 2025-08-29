Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил имена игроков, которые примут участие в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.

Стали известны имена футболистов, которые смогут принять участие в сентябрьских матчах сборной Испании против сборных Болгарии и Турции.

Вратари: Унаи Симон, Давид Райя, Алехандро Ремиро;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Педро Порро, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Даниэль Вивиан, Дин Хёйсен, Алекс Гримальдо, Марк Кукурелья;

Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Микель Мерино, Педри, Гави, Фермин Лопес, Фабиан Руис;

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Дани Ольмо, Альваро Мората, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Хесус Родригес.

Стоит отметить, что голкипер Барселоны Жоан Гарсия остался вне заявки сборной Испании, а также возвращение в состав "фурии рохи" Родри и Карвахаля.

La lista de De la Fuente para los partidos contra Bulgaria y Turquía



No estará Joan Garcia

Vuelven Rodri y Carvajal pic.twitter.com/Ps3gmbfUd9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 29, 2025

