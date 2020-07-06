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Испания может принять Украину на тренировочной базе Реала

6 июля 23:44 - Читати українською
Испания может принять Украину на тренировочной базе Реала
Сборная Украины / Фото из открытых источников

Сборная Испании может сыграть с Украиной на арене, которая вмещает всего шесть тысяч мест.

Федерация футбола Испании рассматривает три варианта проведения домашнего матча "красной фурии" против Украины в Лиге наций, сообщает издание Marca.

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Среди кандидатов – домашняя арена Леганеса Мунисипал де Бутарке и домашний стадион Хетафе Колисеум Альфонсо Перес. Вместимость арены "пепинерос" – 12 450 зрителей, а "темно-синих" – 17 000.

Кроме того, испанцы могут провести эту встречу на стадионе Альфредо Ди Стефано (база Реала), где после возобновления Ла Лиги проводят домашние матчи подопечные Зидана. Эта арена рассчитана лишь на 6 тысяч мест.

Матч состоится 6 сентября. Напомним, кроме Испании соперниками Украины в Лиге наций будут Германия и Швейцария.

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