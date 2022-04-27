УАФ получила лекарства, оборудование и продукты питания от иностранных партнеров, сообщает сайт ассоциации .

Езерский продает футболку обладателя "Золотого мяча" для помощи украинцам – немалая стартовая цена

Одну тысячу турникетов и лекарства направил в Украину испанский Хетафе. Шесть дефибрилляторов по собственной инициативе и при поддержке коллег, пожелавших остаться неназванными, приобрел и переслал врач сборной Лихтенштейна Эки Герман. А из Эстонии поступили продукты питания.

Павелко, Михайличенко и Костюченко помогли разгрузить эту партию помощи, передали ее больницам, которые заботятся о раненых воинах, и поблагодарили партнеров за помощь.