ЧМ-2022. Квалификация, 3 тур

Группа В

Греция – Грузия – 1:1

Голы: Какабадзе, 75 (авт) – Кварцхвелия, 78

Испания – Косово – 3:1

Голы: Ольмо, 34, Торрес, 36, Морено, 75 – Халими, 70

Группа С

Литва – Италия – 0:2

Голи: Сенси, 47, Иммобиле, 90+4 (п)

Св. Ирландия – Болгария – 0:0

Группа F

Австрія – Дания – 0:4

Голы: Ольсен, 58, 74, Меле, 64, Хёйберг, 67

Молдова – Израиль – 1:4

Голы: Карп, 29 – Захаві, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 65, Натхо, 66

Удаление: Николаеску, 50 (Молдова)

Шотландия – Фарерские острова – 4:0

Голы: МакГин, 7, 53, Адамс, 60, Фрэйзер, 70

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022

Испания набирает обороты. Ничья в первом туре, тяжелая победа над Грузией во втором и убедительная победа сегодня над Косово. Этот матч с привкусом скандальности, ведь Испания не признает независимость этого государства. Отомстить за такое отношение балканцы не смогли. В середине первого тайма Ольмо и Ферран Торрес сделали весомую заявку на итоговый успех. После перерыва команды обменялись голами Халими и Морено. В параллельном матче Грузия и Греция поделили очки.

Италия провела очень беззубый первый тайм в Литве. Роберто Манчини решил в перерыве сделать двойную замену, и это сработало. Стефано Сенси понадобилось каких-то две минуты, чтобы вывести "Скуадру Адзурру" вперед. Этот мяч мог так и залился единственным в отчетном матче, но уже в компенсированное время Иммобиле забил еще один. Итальянцы с тремя победами в трех матчах лидируют в группе С. Северная Ирландия и Болгария обзавелись первыми очками, расписав "сухую" ничью.

Франция удержала тяжелую победу над Боснией и Герцеговиной - "Ле Блё" оторвались от Украины на четыре очка

Австрия, с которой Украине играть в одной группе на Евро, не смогла ничего противопоставить Дании. Скандинавы организовали победу в течение десяти минут в начале второго тайма, когда забили трижды. Отметим дебютный гол в официальном матче за Данию Скова Ольсена и мяч защитника Аталанты Йоакима Меле. До неприличного цифры на табло довели Хёйберг и все тот же Ольсен. Дания со стопроцентными показателями возглавляет группу F.

Израиль тоже разжился дебютной победой, хотя Молдова забила первой. Мяч в свой актив записал экс-игрок Шахтера и Динамо Кэтэлин Карп. Однако это даже от разгрома не спасло. Один из голов израильтян забил Манор Соломон.

Шотландия после двух ничьих в стартовых турах разгромила Фарерские острова и поднялась на второе место. Отдельного внимания заслуживает ассистентский хет-трик защитника Арсенала Кирана Тирни.