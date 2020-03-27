Испания готовит сверхжесткие рамки проведения следующего сезона – возможен английский сценарий

Руководство Примеры хочет быть готовым даже к самым большим осложнениям, вызванным коронавирусом.

Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании продолжают поиски компромисса, информирует Marca.

Ливерпуль рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства – клубы АПЛ склоняются к драматичному решению

Существует вариант, при котором сезон 2020/21 начнется в конце сентября вместо привычной середины августа. Клубы не уверены, что текущую кампанию удастся возобновить ранее второй половины мая. Еще один сценарий – отказаться от перерыва на Рождество, как это издавна делает АПЛ. Обычно Примера уходит в двухнедельный отпуск в начале января, но экстренные условия могут заставить пожертвовать такой роскошью.

Напомним, сейчас чемпионат Испании принял решение об остановке всех матчей на неопределенный срок.

Лунін з неочікуваними проблемами в Реалі і ще 6 рішень Зідана – безжальний вердикт фанатів Мадрида