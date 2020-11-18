Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча
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Испания принимала Германию в матче 6 тура дивизиона А Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Германия на Футбол 24.
завершено
17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родри
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Микель Оярсабаль
17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родри
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Микель Оярсабаль
Трудно объяснить, каким был план на игру у сборной Германии, но подопечные Йоахима Лева его с треском провалили. Еще до перерыва в ворота гостей влетели три мяча.
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Во втором тайме испанцы не думали сбавлять обороты и забили сопернику еще три гола. Хет-триком отметился полузащитник Манчетсер Сити Ферран Торрес.
Сборная Испании возглавила группу А4, оставив немцев на второй строчке.
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