Испания принимала Германию в матче 6 тура дивизиона А Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Испания – Германия на Футбол 24.

Трудно объяснить, каким был план на игру у сборной Германии, но подопечные Йоахима Лева его с треском провалили. Еще до перерыва в ворота гостей влетели три мяча.

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Во втором тайме испанцы не думали сбавлять обороты и забили сопернику еще три гола. Хет-триком отметился полузащитник Манчетсер Сити Ферран Торрес.

Сборная Испании возглавила группу А4, оставив немцев на второй строчке.

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