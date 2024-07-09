Сборная Испании в рамках 1/2 финала Евро-2024 сыграет с Францией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Вот мы и подошли к стадии полуфиналов Евро-2024. Афиша первого из них выглядит фантастически, однако болельщики видели матчи Франции на турнире, а потому не ожидают феерии. Приходится придумывать дополнительные смыслы. Так вот лейт-мотивом сегодняшнего вечера является битва вечных футбольных врагов – зрелищности и игры на результат.

"Мне плевать на это": Дешам ответил шведскому журналисту на критику игры сборной Франции

Можно сказать, что матч между Испанией и Францией олицетворяет весь Евро-2024. "Фурия Роха" с отрывом лидирует по ожидаемым голам (10,2 xG с игры), ударам (100), а за плечами – пять побед с двумя разгромами (3:0 против Хорватии, 4:1 с Грузией), 20:4 по ударам против Италии и триумф над одним из фаворитов. Франция же дошла до полуфинала, забив трижды – два с пенальти, один автогол.

Прогноз на матч Іспанія – Франція від ліцензійного букмекера GGBET: підопічні Луїса Де ла Фуенте переможуть (коефіцієнт 2,79), а екстра-таймів не буде (коефіцієнт 1,37). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

У Дидье Дешама разговор с хейтерами короткий: "Не нравится – не смотри". Неудивительно, что французов сравнивают со сборной Гарета Саутгетйта, однако между этими командами есть большая разница. "Ле Бле", при всем прагматизме, демонстрируют высокое качество футбола.

Так, они не забили ни одного гола с игры, однако нанесли 86 ударов суммарной остротой в 7,2 ожидаемых гола. Правда, из них не наберется и десятка острых моментов, а средняя острота составляет мизерные 0,08 xG – зато у "гальских петухов" нет проблем с доставкой мяча в ключевые зоны.

Именно Франция лидирует на Евро-2024 по касаниям в штрафной (164). По количеству / качеству продвижений через пас и дриблинг в штрафную и на последнюю треть "Ле Бле" входят в топ-3. По многим показателям подопечные Дидье Дешама идут чуть выше Испании.

А еще у них прекрасная оборона. У французских ворот вспоминается не более 2-3 моментов за турнир. Соперники нанесли 42 выстрела, однако наиграли только на 3,7 xG с игры.

Успех объясняется пргматизмом и кадровой мощью – в частности, наличием Канте, колоссальное влияние которого не описать цифрами. Также следует отметить Меньяна с его 94% сейвов на Евро-2024. В последний раз такой же показатель выдавал Касильяс на Евро-2012.

Что наиболее важно, сборная постоянно демонстрирует разный футбол. С Австрией сосредоточились на контратаках, против Нидерландов играли максимально осторожно, а на Польше отточили идею с перегрузкой левого фланга под комбинации с Мбаппе. Свои тактические изюминки были и в плей-офф.

Вряд ли Францию можно назвать командой без слабых мест, но до сих пор ее никто серьезно не проверял. У "Ле Бле" могли возникать какие-то индивидуальные головокружения, но не системные. Впрочем, Испании вполне по силам стать первой масштабной проблемой Дидье Дешама – "Фурия Роха" сильнее всех предыдущих соперников.

Луиса де ла Фунте страшно критиковали в течение квалификации. Фаны не привыкли к отсутствию ультимативного контроля мяча, а кадровое обновление требовало экспериментов с составом. Терпение федерации принесло успех – на Евро-2024 "Фурия" выиграла пять матчей подряд, а возможная победа над Францией установит рекорд для чемпионатов Европы. В общем, с момента прихода Де ла Фуэнте в начале 2023 года Испания выиграла 79% матчей (15 из 19-ти) – лучший показатель среди всех европейских сборных.

Наибольшую опасность для "Ле Бле" представляют пиренейские вингеры. Особенно поражает Ямал – 16-летний школьник на этом турнире создал аж 14 голевых возможностей, включая ассист в полуфинале против Германии. Это лучший показатель сборной за последние 12 лет, со времен легендарного перфоманса Хави на Евро-2012 (25 возможностей).

Ни один тинейджер за предыдущие 58 лет не демонстрировал таких цифр во время топ-турниров сборных. Впрочем, едва ли не в половине случаев к атаке с участием Ямала причастен был Нико Уильямс, который феерит на левом фланге. Вообще, вместе с Ольмо эта тройка лидирует по среднему показателю ожидаемых ассистов на Евро-2024.

"Фурия Роха", как и "Ле Бле", не зависит от контроля мяча. Конечно, подопечные Луиса де ла Фунте пытаются играть с ним в большинстве случаев, однако при необходимости команда опускается до 47-48% владения – как против Хорватии и Германии. При таком рисунке игры Испания все равно остается крайне опасной, разбрасывая диагонали и передачи за спину. В составе есть Родри, Фабиан Руис, Мората, Ямал и Уильямс, поэтому проблем с продвижением не возникает.

Показательным стал пифинал против Германии, когда соперник включил агрессивный прессинг и максимальный уровень жесткости. Бундестим удалось нейтрализовать влияние Родри и серьезно навредить билд-апу "Фурии", однако перманентно прибить испанские розыгрыши не удалось даже такой сильной команде. Помогали как тактическая вариативность (в частности, продвижение Ляпорта и лонгболы Ле Нормана), так и высоченный класс футболистов.

Вот только победа над хозяевами Евро-2024 далась очень тяжелой ценой. Из-за повреждения лагерь покинул Педри, а участие Ольмо и Фабиана Руиса остается под вопросом. Кроме того, на дисквалификации нарвались Карвахаль и Ле Норман.

Ольмо и Фабиана, вероятно, заменят Фермин Лопес и Мерино, а дыру в центре обороны должен закрыть Начо. Наиболее страшной потерей является Карвахаль – на его позиции может выйти только 37-летний Навас. Можно даже не сомневаться, что Мбаппе бросят именно на его фланг.

Результат этого противостояния легко спрогнозировать. Если же перевести сюда Начо, то в центре обороны придется расположить резервиста Вивиана. Проблема осложняется тем фактом, что даже в основном составе оборона "Фурии Рохи" имела большие трудности с контролем флангов.

Уильямс и Ямал не успевают / забывают помогать своим фулбекам, чем уверенно пользовались в плей-офф. Грузины взламывали фланги простым маневром с вытягиванием фулбеков в центральную зону, а немцы расшатывали короткими пасами с резким переводом. У французов же на краю атаки расположены Мбаппе и Дембеле.

"Суперкомпьютер" Opta на основе 10 тысяч симуляций матча. "Фурия" торжествовала в 38,2% расчетов, "Ле Бле" – в 31,8%. Правда, этот суперкалькулятор уже прославился перед четвертьфиналом, дав Испании более высокую вероятность прохода в 1/2 финала, а Германии – более высокую вероятность победы над Испанией.

В реальности все будет зависеть от состава пиренейцев, а также от кучи случайностей. В целом, аналитики опасаются за подопечных Луиса де ла Фуэнте, ведь настолько сбалансированного и неприятного оппонента сборная еще не встречала. Зрелищные коллективы довольно часто встречаются с проблемами в матчах против прагматичных команд, заточенных на результат.

Как бы там ни было, сегодня хочется увидеть яркий футбол. Хватит уже прагматики.

Ориентировочные составы на матч Испания – Франция

Испания: Симон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родри, Фабиан Руис – Ямал, Мората, Вильямс

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес – Канте, Чуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе

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