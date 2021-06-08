Товарищеские матчи

Чехия – Албания – 3:1

Голы: Шик, 18, Масопуст, 68, Челустка, 89 – Чикалеши, 42

Испания – Литва – 4:0

Голы: Сантамарин, 3, Диас, 24 Миранда, 54, Пуадо, 73

Венгрия – Ирландия – 0:0

Польша расписала боевую ничью с Исландией в последнем спарринге перед Евро-2020 – легионер Динамо провел весь матч

Чехия без особых проблем одолела сборную Албании. Хозяева отгрузили сопернику три мяча, один из которых забил звезда Байера Патрик Шик. Гости сумели ответить голом престижа.

Одним из центральных спаррингов дня должен был стать матч Испании и Литвы, но из-за положительного теста на коронавирус у Серхио Бускетса "Фурию Роху" представляла молодежная команда. На результат и качество игры против откровенно слабого соперника это никак не повлияло. Хозяева спокойно разгромили литовцев 4-мя голами.

В еще одном поединке игрового дня Ирландия и Венгрия решили голов не забивать. Стоит отметить, что именно венгры попали на Евро-2020 в группу смерти, где встретятся с немцами, французами и португальцами.

Євро-2020: Бензема заліпив єдину дірку Дешама, Роналду на чолі зірок АПЛ, неоптимістичні проводи Льова – прев'ю групи F