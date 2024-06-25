Испанцы минимально одолели албанцев (1:0) в третьем туре чемпионата Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Веселый дубль Испании

Испания досрочно выиграла группу после побед над Хорватией и Италией. Поэтому на матч с аутсайдером Луис де ла Фуэнте выпустил полностью второй состав. Такое решение подарило яркий футбол – испанский дубль здорово атаковал. Футболисты не боялись за результат и за свое место в старте.

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"Фурия" еще до перерыва нанесла 8 ударов из пределов штрафной площади. Ольмо открывался между линиями, Ферран вбегал в зоны завершения. Именно они создали гол: Ляпорт нашел Ольмо классным пасом в разрез, а тот элегантно покатил под удар Торресу.

Навас и Гримальдо постоянно обостряли с флангов: справа летели подачи в борьбу, слева поступали нацеленные прострелы. Оба фулбека выкатили под хорошие удары Мерино. Ольмо не попал по мячу после качественного паса Наваса, а Торрес плохо замкнул навес Гримальдо.

There have only been three instances of a team making 10 changes from one game to another in European Championship history:



◉ Spain vs. Greece (2008)

◉ Spain vs. Italy (2008)

◉ Spain vs. Albania (2024)



Aymeric Laporte is the only player to keep his place. #EURO2024 pic.twitter.com/eV7RUrG8k7 — Squawka (@Squawka) June 24, 2024

Украинец успокаивал албанцев

Албания старалась победить. Балканцы дорожили мячом и осмысленно выходили в атаку. Удалось несколько раз зайти в штрафную площадь, Асллани мощным ударом издали проверил голкипера. С близкого расстояния дважды опасно бил Броя – оба раза Рая мастерски забрал мяч.

Были моменты, был шанс зацепиться за результат. Во втором тайме Албания даже обошла испанцев по ударам.

Албанские тренеры вступили в спор с четвертым арбитром – им был Николай Балакин. Украинец помог главному рефери показать желтую для ассистента Сильвиньо.

Испания тем временем продолжала размашисто атаковать. Имели моменты Хоселу и Оярсабаль, с центра поля хотел забить Ольмо, Мората традиционно залез в офсайд. Закрепить преимущество "Фурия" не сумела, но все равно победила, набрала 9 очков и вышла из группы без единого пропущенного. Албания вылетела из турнира.