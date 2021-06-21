"Испания – ужасная", – экс-звезда Реала выбрал Нидерландам самого желаемого соперника в плей-офф Евро-2020
21:09 - Читати українською
Экс-хавбек Реала и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт жестко проехался по сборной Испании из-за выступлений на Евро-2020.
"Испания – ужасная. Ужасная! Надеюсь, мы сыграем против них.
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Эта команда ничего не имеет, они только передвигают мяч с одного места в другое. У них даже нет игрока, который смог бы выполнить завершающий пас", – цитирует Рафаэля ван дер Ваарта AS.
Напомним, Испания расписала сухую ничью со Швецией и не смогла обыграть Польшу (1:1). Матч против Словакии станет для "Красной Фурии" первым финалом на Евро-2020.
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