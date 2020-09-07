Небольшой конфуз случился перед матчем между "красной фурией" и "сине-желтыми".

Союз европейских футбольных ассоциаций на своей официальной русскоязычной странице в Твиттере перед матчем между Испанией и Украиной допустил нелепую ошибку.

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Публикуя стартовые составы на поединок Лиги наций в социальной сети, УЕФА на графике вместо фамилий футболистов сборной Украины указал стартовый состав сборной России на предыдущий матч против Венгрии (3:2). Через несколько минут твит с ошибкой был удален и опубликован новый, где уже был указан стартовый состав "сине-желтых".

К сожалению, эта ошибка не стала для подопечных Шевченко фартовой – украинцы уступили "красной фурии" с разгромным счетом 0:4.

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