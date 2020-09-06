Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не сыграет в матче против Испании.

Степаненко не сможет принять участие в поединке Лиги наций из-за травмы колена, сообщает Football Hub со ссылкой на пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского.

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Отметим, что сначала Андрей Шевченко объявил заявку на матч с Испанией, которая совершенно не отличалась от списка на Швейцарию. Однако уже потом состоялась одно изменение – Тараса Степаненко заменили на Евгения Макаренко.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

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