Испания – Украина: Степаненко пропустит поединок Лиги наций из-за травмы
14:18 - Читати українською
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не сыграет в матче против Испании.
Степаненко не сможет принять участие в поединке Лиги наций из-за травмы колена, сообщает Football Hub со ссылкой на пресс-атташе сборной Украины Александра Гливинского.
Испания – Украина: команды определились с формой на поединок Лиги наций
Отметим, что сначала Андрей Шевченко объявил заявку на матч с Испанией, которая совершенно не отличалась от списка на Швейцарию. Однако уже потом состоялась одно изменение – Тараса Степаненко заменили на Евгения Макаренко.
Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter