Как известно, 31-летний Степаненко не попал в заявку на матч второго тура Лиги наций Испания – Украина. Вместо него с первых минут вышел Игорь Харатин.

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Сообщалось, что хавбек не сыграет из-за травмы колена. Впрочем, такая информация оказались преувеличенной – Степаненко готовился к поединку вместе с командой и провел предматчевую тренировку. Однако, из-за незначительных проблем со здоровьем у игрока тренерский штаб сборной Украины решил не рисковать. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

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