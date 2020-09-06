"У сборной Испании состав не оптимальный, но это топ-сборная, даже в экспериментальном сочетании. Матч состоится в Мадриде, поэтому я бы не решился отдать победу "сине-желтым", хотя, конечно, буду очень сильно переживать за команду Андрея Шевченко.

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Украинцев сейчас не так просто переиграть. Наверное, наставнику сборной Украины придется проводить ротацию, поскольку на старте сезона играть через два дня на третий одним составом будет сложно. Хотя, думаю, что Тымчик и Михайличенко выйдут с первых минут, большой альтернативы им нет, учитывая, как они сыграли в матче со швейцарцами.

В сборной Украины хорошая атака, поэтому в Испании, считаю, "сине-желтым" удастся забить, в этом я практически не сомневаюсь, но и устоять будет сложно. Ставлю на голевую ничью – 1:1", – цитирует Сабо bookmaker-ratings.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало встречи – в 21:45.

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