"Испания – отличная команда с классными футболистами, поставленной игрой и планом на каждый матч. Испанский футбол всегда доминировал и доминирует до сих пор. Талантливые игроки, грамотные менеджеры, большие клубы.

Лига наций дает возможность подготовить команду на серьезном уровне. Ответственно подходим к завтрашнему матчу, ведь мы получили шанс сыграть против очень сильного оппонента. Для нас будет очень хороший тест.

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В сборной Испании прекрасные игроки. Команда в поиске выдвинутого нападающего, как Рауль и Торрес. Однако сила Испании не только в их исполнителях впереди, у них всегда была сильная командная игра. Очень талантливые полузащитники и защитники, которые не боятся играть один в один по всему фронту.

Мы завтра играем против одной из лучших команд мира. Я очень уважаю Луиса Энрике. Это прекрасный тренер, который всем все доказал на клубном уровне, а сейчас прекрасно работает со сборной. Он непременно найдет выход из этой ситуации.

Андрей Ярмоленко – настоящий профессионал, очень любит национальную команду. Каждый раз приезжает в сборную с большим желанием, полностью отдается. Я рад, что он восстановился после травмы, он борется за место в основе своего клуба, он набирает форму. Матч со Швейцарией был для него очень положительным.

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Ситуация с коронавирусом новая для всех. Мы должны адаптироваться. Да, многое изменилось, но это не главное. Главное, что футбол продолжается, что страны идут на встречу, что УЕФА и ФИФА находят варианты.

Надеюсь, вскоре болельщики вернутся на стадионы, потому что без них очень трудно. Но сначала нужно решить проблему с COVID-19. Здоровье людей на первом месте", – сказал на пресс-конференции Андрей Шевченко.

Поединок Лиги наций Испания – Украина состоится 6 сентября на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде, начало в 21:45.

Напомним, что сборная Украины удачно стартовала в турнире, одолев Швейцарию благодаря красивым голам Ярмоленко и Зинченко. После первого тура "сине-желтые" возглавляют четвертую группу элитного дивизиона.

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