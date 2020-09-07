"Рассматриваю ли вариант замены вратаря в следующих матчах? Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях, а в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Почему партнеры не подстраховывали должным образом Тымчика, который часто оставался один в один против Фати на фланге? Прежде всего, дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными соперниками, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

К слову, это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере наставника сборной Украины.

Испания разбила Украину в матче Лиги наций – бенефис 17-летнего Фати, повтор исторического антирекорда