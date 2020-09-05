Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко делится ожиданиями от матча Лиги наций против испанцев.

Наставник сборной Украины из Испании в режиме Zoom общается с журналистами о выездном матче "сине-желтых" во втором туре Лиги наций. Вместе с Андреем Шевченко на вопросы ответит Александр Зинченко. Старт пресс-конференции в 18:30.

Поединок Лиги наций Испания – Украина состоится 6 сентября на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде, начало в 21:45.

Напомним, что сборная Украины удачно стартовала в турнире, одолев Швейцарию благодаря красивым голам Ярмоленко и Зинченко. После первого тура "сине-желтые" возглавляют четвертую группу элитного дивизиона.

"Эта команда имеет большую проблему": чего боятся испанцы перед матчем с Украиной – неожиданный прогноз и роль Шевченко