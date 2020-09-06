Стало известно, в каких комплектах экипировки национальные сборные Испании и Украины выйдут на матч второго тура Лиги наций УЕФА 2020/21.

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы (голкипер – в зеленом), сообщает официальный сайт УАФ.

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Именно в этом варианте "сине-желтые" на этой неделе одолели швейцарцев (2:1) на своем поле. В свою очередь "Фурия Роха" выйдет в традиционных цветах: красные футболки с элементами желтого цвета, темно-синие шорты. Вратарь пиренейцев сыграет в сером комплекте.

Напомним, что поединок Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Начало матча 2-го тура Лиги наций – в 21:45.

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