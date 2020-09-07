"Мы очень счастливы, особенно радуемся победе команды. У нас была хорошая игра, и мы должны придерживаться этого настроения в будущем.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Для меня большая честь работать с Луисом Энрике и всеми игроками, которые есть здесь. Они тепло встретили меня с первого дня. Я должен продолжать работать со смирением, и все придет – в клубе и сборной. Я продолжу выкладываться, но все решает тренер. Если у меня будет возможность, то я постараюсь ею воспользоваться", – приводит слова Фати AS.

Напомним, что 17-летний форвард Барселоны стал одним из главных героев Испании в матче против сборной Украины – Ансу забил мяч и заработал пенальти для Рамоса.

Испания разбила Украину в матче Лиги наций – бенефис 17-летнего Фати, повтор исторического антирекорда