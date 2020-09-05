"Состав на матч с Украиной? Я очень хорошо знаю Андрея Шевченко и не хочу, чтобы он имел дополнительную информацию о моей команде. Единственное – я бы очень хотел, чтобы в поединках Лиги наций в составе сборной Испании дебютировало больше игроков.

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Но я буду выбирать состав на матч с Украиной исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. У меня есть желание, чтобы все игроки были готовы. Я им объясню задачи на поле независимо от того, выйдут они или нет", – цитирует слова Энрике с предматчевой пресс-конференции официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало встречи – в 21:45.

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